Liberale finden Vorschläge der Bundesregierung "erschreckend kleingeistig"

FDP will "echten Systemwechsel" bei der Einwanderung von Fachkräften

Berlin (AFP) - Die Pläne der Bundesregierung für ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz sind aus Sicht der FDP "erschreckend kleingeistig". Der FDP schwebt ein "echter Systemwechsel" vor, wie der arbeitsmarktpolitische Sprecher der liberalen Bundestagsfraktion Johannes Vogel am Dienstag in Berlin sagte. Deutschland müsse besser werden im weltweiten Wettbewerb um die klügsten Köpfe.

Die beiden Hauptpunkte des FDP-Konzepts sind eine Ausweitung der bereits bestehenden Bluecard sowie die Einführung eines Punktesystems, um die Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt bedarfsgerecht zu steuern. Zudem sollen als Asylbewerber oder Flüchtlinge nach Deutschland Gekommene die Chance haben, einen "Spurwechsel" in das System zur Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu machen.

Die Bundesregierung hat sich auf Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte verständigt, das bis Jahresende ausgearbeitet und vom Bundeskabinett beschlossen werden soll. Ein früher einmal auch von der SPD gefordertes Punktesystem fehlt darin. Bei einem solchen System spielen für die Zuwanderungserlaubnis beispielsweise Alter, Qualifikation, Sprachkenntnisse und das Herkunftsland des Bewerbers eine Rolle.

Ein solches von der FDP "Chancenkarte" getauftes Punktesystem könne auch für die Bewerber Klarheit über die Anforderungen für eine Zuwanderung nach Deutschland schaffen, argumentierte Vogel. Er sprach sich zudem dafür aus, dass die bisher auf Hochschulabsolventen aus Ländern von außerhalb der EU zielende Blue Card für Nichtakademiker geöffnet wird.

Aus Sicht der freien Demokraten muss die Fachkräftezuwanderung nach Deutschland weltweit intensiver beworben werden, etwa durch die deutschen Botschaften oder die Bundesagentur für Arbeit. Zudem soll die in der Praxis oft mühsame Anerkennung ausländischer Berufsausbildungen vereinfacht werden, indem in jeder Branche nur noch eine Stelle dafür zuständig ist.

In der Debatte um einen "Spurwechsel" fordert die FDP ebenfalls, gut integrierten Flüchtlingen, die einen Job haben und nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, einen Verbleib in Deutschland zu ermöglichen, indem sie sich auf Kontingente für die Fachkräftezuwanderung bewerben. Es mache einfach keinen Sinn, solche Menschen abzuschieben, um sie auf anderen Wegen wieder ins Land zu holen, damit sie dann offene Stellen besetzen, sagte Vogel.

Die Chance auf einen Spurwechsel fordert auch die SPD. Die Union befürchtet allerdings außer einem Sogeffekt eine Vermischung von Asylrecht und Fachkräftezuwanderung und lehnt dies ab.

Noch ungeklärt in der FDP ist, ob für einen Spurwechsel eine Stichtagsregelung gelten soll. "Wenn wir jetzt ein neues, sortiertes Einwanderungsrecht schaffen, das klar steuert und ordnet, müssen wir - zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt - denen, die dieses Recht noch nicht nutzen konnten, meines Erachtens die Möglichkeit geben, die Spur zu wechseln", sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer dem Bayerischen Rundfunk.

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae meldete bei der Vorstellung des Konzepts zur Fachkräftezuwanderung "vorsichtige Zweifel" an einer Stichtagsregelung an. Seiner Ansicht nach könnten alle Betroffenen die Chance bekommen, sich für einen "Spurwechsel" zu bewerben.