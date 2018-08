Facebook und Twitter sperren hunderte fingierter Nutzerkonten

Spuren der Desinformationskampagnen führen nach Russland und in den Iran

Washington (AFP) - Die Internetplattformen Facebook und Twitter haben nach eigenen Angaben gezielte Desinformationskampagnen aus Russland und dem Iran gestoppt. Facebook entfernte mehr als 650 Seiten, die als irreführend eingestuft wurden, wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg in der Nacht zum Mittwoch erklärte. Twitter schaltete 284 Nutzerkonten ab, die sich "an koordinierter Manipulation" beteiligt hätten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Spuren mancher dieser fingierten Konten führten abermals zu Gruppen, die bereits zuvor mit russischen Geheimdienstaktivitäten in Verbindung gebracht worden waren, wie Facebook erklärte. Viele Spuren führten den beiden Unternehmen zufolge aber auch in den Iran. Facebook und Twitter schalteten die Strafverfolgungsbehörden der USA ein und kündigten verstärkte Schutzmaßnahmen an.

Vor der US-Kongresswahl im November werden verstärkte Manipulationsversuche über die sozialen Medien befürchtet. Einem internen Facebook-Blogeintrag zufolge zielten die nun enttarnten "Desinformationskampagnen" auf die Öffentlichkeit in den USA, Lateinamerika, Großbritannien und dem Nahen Osten ab.

Die gefälschten Konten, einige davon auf dem Facebook-Dienst Instagram, wurden demnach als unabhängige Nachrichten oder als Gruppen der Zivilgesellschaft präsentiert. Doch in Wirklichkeit habe es sich um eine gemeinsame, koordinierte Aktion gehandelt. Nathaniel Gleicher, Facebook-Chef für Cybersicherheit, sagte, die Konten würden weiter überprüft.

Ein Hinweis der IT-Sicherheitsfirma FireEye führte den Angaben zufolge zur Entdeckung der gefälschten Konten. Die Firma machte auf eine Gruppe namens Liberty Front Press in Online-Netzwerken und anderen Internetdiensten aufmerksam. Die Verbindungen der iranischen Konten zu staatlichen Medien des Landes hätten über öffentlich zugängliche Registrierungsinformationen und IP-Adressen nachgewiesen werden können.

Eines der Konten gehörte demnach zur Gruppe Quest 4 Truth, die sich als unabhängige iranische Medienorganisation ausgegeben habe. Es bestanden Verbindungen zu Press TV, ein mit staatlichen Medien im Iran verbundenes Netzwerk, wie Gleicher sagte.

Accounts von Liberty Front Press seien zuerst 2013 und dann 2017 angelegt worden, ohne je die Verbindung zum iranischen Staat zu benennen. Deren Aktivitäten hätten sich auf die USA und Großbritannien konzentriert. Facebook habe die Behörden in beiden Ländern unterrichtet.

Neben der iranischen Propaganda seien auch Seiten und Gruppen ausfindig gemacht und entfernt worden, deren Aktivitäten offenbar mit russischen Militärdiensten in Verbindung standen, teilte Facebook weiter mit. Dabei hätten Berichte über Syrien und die Ukraine im Vordergrund gestanden.

Der republikanische Senator Richard Burr, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses, erklärte, "Ziel dieser ausländischen Kampagnen" sei es, "Zwietracht zu säen". Außerdem sei klar geworden, dass Russland dabei "nicht der einzige Akteur" sei.

Der demokratische Senator Mark Warner bezeichnete die Enttarnung der fingierten Seiten als "weiteren Beweis dafür, dass ausländische Gegner aktiv die sozialen Medien nutzen, um die Amerikaner zu spalten und unsere demokratischen Institutionen zu untergraben".

Bereits am Dienstag hatte der Technologiekonzern Microsoft über eine Cyberattacke informiert. Die Hacker hatten demnach Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst GRU. Microsoft-Chef Brad Smith erklärte, es handele sich um dieselbe Gruppe, der Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 vorgeworfen werde.

Laut Smith erstellten die Hacker Websites, die so wirkten wie die Internetangebote konservativer US-Institutionen. Auf diese Weise sollten demnach Nutzer-Passwörter und andere Informationen abgefischt werden. Der Kreml wies die Vorwürfe zurück. Er wisse nicht, "um welche Hacker und was für eine Wahlbeeinflussung" es gehe, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.