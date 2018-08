Mann raste mit Auto in Absperrung vor Westminsterpalast - Mehrere Verletzte

Fahrer nach Vorfall vor Parlament in London unter Terrorverdacht

London (AFP) - Der nach dem Vorfall vor dem britischen Parlament festgenommene Autofahrer steht nach Angaben der Londoner Polizei unter Terrorverdacht. Der Mann Ende 20 sei wegen des "Verdachts terroristischer Taten" festgenommen worden, erklärte Scotland Yard am Dienstag. Der Mann hatte am Morgen seinen Wagen in die Absperrungen vor dem Parlamentsgebäude in London gelenkt und mehrere Menschen verletzt.

Polizisten untersuchen den Tatort in London © AFP

Die Polizei behandle die Geschehnisse derzeit als "terroristischen Vorfall", hieß es in der Mitteilung. Die Verletzten wurden demnach zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebte nach ersten Erkenntnissen niemand.

Das silberfarbene Ford Fiesta raste um 08.37 Uhr (MESZ) in mehrere Passanten und Fahrradfahrer, bevor er die Absperrungen vor dem britischen Parlament rammte.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichte Bilder zeigten die Beamten, wie sie ihre Waffen auf den Fahrer richteten und ihn zum Aussteigen zwangen. Weitere Bilder zeigten den Mann in Handschellen, gekleidet in Jeans und eine schwarze Daunenjacke. Die Straßen in der Umgebung blieben zunächst abgesperrt.

Nach Angaben der Polizei befand sich außer dem Mann niemand in dem Auto. Waffen wurden zunächst nicht gefunden.