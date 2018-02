Bundestag beschließt mit Stimmen von union und SPD Gesetz für subsidiär Geschützte

Familiennachzug wird ab August wieder stark eingeschränkt möglich sein

Berlin (AFP) - Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus können ab August in stark eingeschränktem Maße wieder ihre Familienangehörigen nach Deutschland holen: Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit den Stimmen von Union und SPD das neue Gesetz, mit dem künftig monatlich 1000 Angehörigen von subsidiär Geschützten der Nachzug ermöglicht wird. Hinzu sollen Härtefälle kommen. Die derzeitige Aussetzung des Familiennachzuges wird bis Ende Juli verlängert.

Kinderschutzbund fordert Wiedereinführung des Familiennachzugs © AFP

Für das Gesetz stimmten 376 von 678 Abgeordneten, dagegen 298. Es gab vier Enthaltungen. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) hatte zunächst von 248 Nein-Stimmen gesprochen, er korrigierte seine Angaben allerdings wenig später.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verteidigte das neue Gesetz gegen Kritik der Opposition. "Es ist eine Lösung, die befriedet", sagte er im Bundestag. Er räumte ein, dass der Kompromiss von Union und SPD unterschiedlich bewertet werde. Das sei aber ganz normal. "Jeder will zeigen, dass er gut verhandelt hat", sagte der Minister.

Die monatlich 1000 Nachzüge aus humanitären Gründen sollen nach bestimmten Kriterien genehmigt werden, die in einem weiteren Gesetz bis Ende Juli festgelegt werden sollen. Nach Angaben der Union müssen allerdings auf jeden Fall einige Voraussetzungen erfüllt sein: die Ehe muss schon vor der Flucht bestanden haben, es dürfen keine schwerwiegenden Straften vorliegen und es darf sich nicht um sogenannte Gefährder handeln.

Der Unions-Innenexperte Stephan Mayer (CSU) sprach von einer "sachgerechten Lösung". Er sagte in der Debatte: "Wir erhöhen die Nettozuwanderung nicht." Denn es laufe die Verpflichtung Deutschlands aus, monatlich aus Griechenland und Italien jeweils 500 Flüchtlinge aufzunehmen.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Eva Högl sagte, ab August "gibt es wieder Familiennachzug". Die Härtefallregelung solle so ausgestaltet werden, dass sie den Zuzug von mehr Menschen als bisher ermögliche, und zwar vor allem im Interesse des Kindeswohls. Im vergangenen Jahr habe es nur 66 Härtefälle gegeben.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte das neue Gesetz in der Debatte als Willkürregelung." Auch hinter dem Begriff der subsidiär Geschützten versteckten sich "schwerste Schicksale" von Menschen, die auf der Flucht sind. Linken-Chefin Katja Kipping sagte der AFP: "Dieser eiskalte Kompromiss wirft seinen langen Schatten voraus auf alles, was die SPD sonst noch so schlucken und schönreden wird."

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte in der Debatte, die Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus würden mit der Neuregelung "betrogen", weil ihnen ursprünglich in Aussicht gestellt worden sei, dass der Familiennachzug nach zwei Jahren Aussetzung wieder zugelassen werde.

Für die AfD forderte ihr Abgeordneter Christian Wirth hingegen eine Abschaffung des Familiennachzuges für subsidiär Geschützte. Die Familienzusammenführung solle stattdessen etwa in Schutzzonen in Syrien vollzogen werden, sagte er in der Debatte. FDP-Vizefraktionschef Stephan Thomae hielt der SPD vor, mit der Neuregelung habe sich die Union "auf ganzer Linie" durchgesetzt.

Kritik an dem Gesetz kam auch von Pro Asyl. Es führe "zum Einstieg in den Ausstieg aus dem Grundrecht, als Familie zusammen zu leben", kritisierte der Geschäftsführer der Organisation, Günter Mayer.