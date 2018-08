Mehr als 500 Feuerwehrleute im Einsatz - Behinderungen im Bahnverkehr

Fast 30 Verletzte bei Großbrand an Bahnstrecke in Siegburg bei Bonn

Siegburg (AFP) - Bei einem Großbrand an einer ICE-Strecke in Siegburg bei Bonn sind rund 30 Menschen verletzt worden, mehrere von ihnen schwer. Nach Behördenangaben griff am Dienstag ein Böschungsbrand an der Schnellstrecke auf benachbarte Wohnhäuser über, neun von ihnen wurden massiv beschädigt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 520 Einsatzkräften an. Es kam zu Behinderungen im Bahnverkehr auf der Strecke Frankfurt-Köln. Am Abend brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Feuerwehreinsatz in Siegburg © AFP

Feuerwehr und Stadtverwaltung sprachen am Abend übereinstimmend von 28 Verletzten. Drei von ihnen trugen demnach schwere Verletzungen davon - die Art der Verletzungen wurde zunächst nicht mitgeteilt. Bei 20 der Verletzten handelte es sich um Anwohner, die übrigen waren Feuerwehrleute und Polizisten.

Gegen 19.00 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Nachlöscharbeiten sollten aber noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Das Feuer habe bei einem "massiven Böschungsbrand" seinen Ausgang genommen, sagte der Sprecher. Neun von den Flammen ergriffene Wohnhäuser seien "momentan definitiv mehr bewohnbar", zum Teil seien die Dachstöcke ausgebrannt.

Feuerwehr und Polizei eilten mit einem Großaufgebot zum Brandort. Die Feuerwehr hatte am Nachmittag Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Die Brandursache war zunächst unklar. "Zur Ursache können wir noch gar nichts sagen", sagte der Polizeisprecher. Brandermittler der Polizei machten sich auf die Spurensuche. Die Aufklärung könne aber sehr lange dauern, sagte der Polizeisprecher. Auch die Feuerwehr konnte noch nichts zu den Ursachen sagen.

Der Brand sorgte für schwere Behinderungen im Zugverkehr, der Streckenabschnitt zwischen Troisdorf und Siegburg musste wegen des Feuers gesperrt werden. "Es kommt dadurch im Fernverkehr zwischen Frankfurt (Main) und Köln zu erheblichen betrieblichen Einschränkungen", erklärte die Deutsche Bahn. Die Züge würden umgeleitet, Reisende sollten mit Verspätungen von 90 Minuten rechnen. "Die Sperrung dauert voraussichtlich bis in die späten Abendstunden."