Kidnapping in englischsprachiger Region - Täter unbekannt

Fast 80 Schüler im Nordwesten Kameruns entführt

Yaoundé (AFP) - Im englischsprachigen Nordwesten Kameruns sind am Montag nach Regierungsangaben 79 Schüler und drei Erwachsene entführt worden. Neben den Schülern seien der Direktor der Presbyterian Secondary School in der Regionalhauptstadt Bamenda sowie ein weiterer Lehrer und ein Fahrer von unbekannten Bewaffneten gekidnappt worden, erfuhr AFP aus Regierungskreisen. Aus der Schule wurde die Entführung bestätigt.

Regierungssoldaten in der Regionalhauptstadt Bamenda © AFP

In der Nordwest-Region Kameruns kämpfen bewaffnete Gruppen für die Unabhängigkeit vom mehrheitlich französischsprachigen Rest des Landes. Es ist eine von zwei Regionen in dem zentralafrikanischen Land, in denen englischsprachige Milizen Anschläge verübt haben. Die Behörden reagierten in der Vergangenheit mit brutalen Vergeltungsmaßnahmen auf Angriffe der Rebellen.