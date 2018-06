Mathematisch-technische Fächer bei jungen Leuten besonders beliebt

Fast jeder zehnte Student an deutschen Hochschulen kommt aus dem Ausland

Berlin (AFP) - Rund jeder zehnte Student in Deutschland kommt aus dem Ausland. Wie das Bundesbildungsministerium am Dienstag in Berlin unter Berufung auf einen von ihm finanzierten Bericht mitteilte, waren es im Jahr 2016 insgesamt 252.000 Menschen. Jeder zweite belegte eines der mathematisch-technischen sogenannten Mint-Studienfächer. Dazu gehören Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften sowie Technik.

Die Zahl der ausländischen Studenten in Mint-Fächern verdoppelte sich demnach zwischen 2012 und 2016 laut amtlichen Daten. Die weit überwiegende Mehrheit der Hochschulabsolventen aus dem Ausland - 89 Prozent - strebt dabei einen Studienabschluss in Deutschland an.

Etwa die Hälfte - 56 Prozent - tut dies auch wegen der Möglichkeit, später hier arbeiten zu können. In die Zählung fließt aber auch die Zahl der Gast- und Austauschstudenten ein, die lediglich für eine begrenzte Zeit an einer deutschen Hochschule studieren wollen.

Die Erhebung für das Ministerium wurde vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung und dem Deutschen Studentenwerk erstellt und zielt vor allem darauf ab, die Studien- und Lebenssituation der ausländischen Studenten zu erfassen. Sie bildet die Situation im Sommersemester 2016 ab.