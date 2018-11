Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg

Paris (AFP) - Hundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gedenken Staats- und Regierungschefs aus rund 70 Ländern am Sonntag der Weltkriegsopfer. Am Triumphbogen findet um 11.00 Uhr eine feierliche Zeremonie statt. Um diese Uhrzeit läuteten 1918 in ganz Frankreich die Glocken, um den Waffenstillstand zu verkünden. Eingeladen hat der französische Präsident Emmanuel Macron neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderem US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Als Zeichen der Versöhnung sollen alle Spitzenpolitiker jeweils symbolisch eine Hand auf die Schulter ihres Nachbarn legen.

Paris feiert am 11.11.1918 das Ende des Ersten Weltkriegs © AFP

In Paris waren die Staats- und Regierungschefs bereits am Samstag zu einem Abendessen geladen. Am Sonntagnachmittag eröffnet Merkel gemeinsam mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres das sogenannte Friedensforum in Paris, eine dreitägige Diskussionsveranstaltung zu Themen wie Frieden, Umweltschutz und Entwicklungshilfe.