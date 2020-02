Fernsehduell zwischen Tschentscher und Fegebank vor Bürgerschaftswahl in Hamburg

Hamburg (AFP) - Kurz vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg treten am Dienstag (21.00 Uhr) die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen zum Fernsehduell gegeneinander an. Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Vizebürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) haben im Norddeutschen Rundfunk noch einmal Gelegenheit, eine Stunde lang ihre politische Positionen darzustellen.

Wahlplakate in Hamburg © AFP

Den jüngsten Umfragen zufolge liegt die SPD inzwischen mit weitem Abstand vor den Grünen, alle anderen Parteien sind noch weiter abgeschlagen. Die SPD kommt auf 37 bis 38 Prozent, die Grünen auf 23 bis 25 Prozent. Die beiden Parteien regieren seit 2015 gemeinsam in einer Koalition. In Hamburg wird am Sonntag gewählt. Es ist die bisher einzige Wahl eines Landesparlaments in diesem Jahr.