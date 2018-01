Weiterhin Einschränkungen - Sechs Tote durch Wintersturm "Friederike"

Fernverkehr der Bahn soll Freitagmorgen wieder anlaufen

Berlin (AFP) - Nach der bundesweiten Einstellung des Fernverkehrs wegen des Wintersturms "Friederike" will die Bahn ihre Züge am Freitag wieder auf die Strecke schicken. Es sei aber weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen, da insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen noch wichtige Strecken gesperrt seien, teilte die Bahn mit. Im Süden Deutschlands sollen die Züge hingegen bereits ab dem Morgen wieder weitgehend normal verkehren.

Feuerwehreinsatz auf ICE-Strecke in Niedersachsen © AFP

Auch im Nahverkehr sollen die Züge in den betroffenen Bundesländern Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie im Norden Hessens nach und nach wieder anrollen. In Nordrhein-Westfalen werde es am Freitagmorgen aber noch zu starken Beeinträchtigungen und Zugausfällen kommen.

Der Wintersturm "Friederike" war am Donnerstag mit großer Wucht über Deutschland gefegt. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben. In Brandenburg starb ein Lastwagenfahrer, als sein Fahrzeug von einer Orkanböe erfasst wurde und umkippte. Auch in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern ereigneten sich zwei tödliche Verkehrsunfälle. Im niederrheinischen Emmerich wurde ein 59-Jähriger auf einem Campingplatz von einem umstürzenden Baum erschlagen.

In Thüringen starb ein 28-jähriger Feuerwehrmann. Er wurde in einem Waldstück bei Bad Salzungen von einem Baum erschlagen. Auch im nordrhein-westfälischen Sundern kam ein Feuerwehrmann ums Leben. Laut einem Bericht der "Westfalenpost" brach der 51-Jährige bei Räumarbeiten zusammen.

Auch in den Nachbarländern sorgte "Friederike" für Chaos. Auf Gleisen und Straßen ging nichts mehr, der Amsterdamer Flughafen Schiphol strich kurzzeitig alle Flüge, weil der Wetterdienst die höchste Alarmstufe ausgerufen hatte. Zwei Männer kamen in den Niederlanden durch herabfallende Äste und umgestürzte Bäume ums Leben. In Belgien starb eine Autofahrerin.