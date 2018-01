Menschen sollen sich an Absperrungen halten und Evakuierungsanordnungen befolgen

Feuerwehrverband warnt vor "Leichtsinn" in Überschwemmungsgebieten

Berlin (AFP) - Angesichts der Hochwasserlage hat der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) am Freitag vor "Katastrophentourismus" und "Leichtsinn" gewarnt. "Lassen Sie unsere Kräfte in Ruhe arbeiten und bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr", appellierte DFV-Präsident Hartmut Ziebs in Berlin. Menschen sollten sich an Absperrungen halten und Evakuierungsanordnungen folgen, Betroffene ihre Häuser sichern.

Überflutete Straße zwischen Unlingen und Daugendorf in Baden-Württemberg © AFP

Das Betreten oder Befahren überfluteter Uferzonen und Straßen sei riskant, warnte Ziebs. Im Freien drohten zudem Gefahren durch Erdrutsche und umstürzende Bäume. Starke Regenfälle und Schneeschmelze ließen die Pegel zahlreicher Flüsse ansteigen. Von Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen war am Freitag zunächst insbesondere der Schwarzwald. Auch an Rhein, Mosel, Neckar und anderen Flüssen herrschte Hochwasseralarm.