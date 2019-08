Abfertigung für Stunden unterbrochen - Mehr als 130 Flüge ausgefallen

Fluggast ohne Kontrolle in Sicherheitsbereich des Airports München gelangt

München (AFP) - Am Flughafen München ist ein Passagier ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt und hat damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wegen der stundenlangen Sperrung von Terminalbereichen kam es am Dienstag zu Flugausfällen und erheblichen Verzögerungen an Deutschlands zweitgrößtem Airport. Laut Betreiber fielen bis mittags 130 Flüge aus.

Fluggäste vor verschlossenem Terminal 2 in München © AFP

Wie Bundespolizei und Flughafen mitteilten, war der Mann versehentlich durch eine Notausgangstür gegangen. Er wurde zwar bald von der Polizei gefunden, die Einsatzmaßnahmen dauerten aber mehr als drei Stunden. Es sei noch den ganzen Tag mit Beeinträchtigungen im Luftverkehr zu rechnen.

Der spanische Fluggast wollte nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei bei seinem Flug von Bangkok nach Madrid in München umsteigen. Am Dienstagmorgen ging er demnach durch den Notausgang. Demnach gibt es keinen Zweifel daran, dass er dies aus Versehen tat.

Weil er unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt war, musste die Bundespolizei danach aber verschiedene Terminalbereiche durchsuchen. Fluggäste, die sich dort befanden, wurden erneut kontrolliert. Die gesamten Maßnahmen vom Alarm durch die geöffnete Notausgangstür bis zum Abschluss aller Durchsuchungen dauerten rund dreieinhalb Stunden.

Laut Flughafen hatte der Mann einen Notausgang im Terminal 2 benutzt, war von der Bundespolizei aber im Terminal 1 angetroffen worden. Daher wurde auch dieses durchsucht. Gegen 11.15 Uhr wurden die Sperrungen aufgehoben, aufgrund des Rückstaus wurden aber bis 12.45 Uhr keine neuen Fluggäste ins Terminal 2 gelassen. Sonst hätte Überfüllung gedroht.