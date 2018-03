Arnaud Beltrame hatte sich gegen Geisel eintauschen lassen

Frankreich ehrt bei islamistischem Anschlag getöteten Polizisten

Paris (AFP) - Frankreich hat am Mittwoch den von einem islamistischen Angreifer getöteten Polizisten Arnaud Beltrame geehrt. Der Sarg des Gendarmen wurde am Vormittag von der Pariser Ruhmeshalle Panthéon zur nationalen Trauerfeier am Invalidendom gefahren. Dort will Staatschef Emmanuel Macron im Beisein hunderter Gäste die Trauerrede halten und Beltrame posthum mit dem Orden der französischen Ehrenlegion auszeichnen. Am Vormittag wurde außerdem im Innenhof des Innenministeriums eine Schweigeminute abgehalten.

Erinnerung an getöteten Polizisten Beltrame © AFP

Ein Islamist hatten am Freitag in einem Supermarkt in Südwestfrankreich den 44-jährigen Beltrame niedergeschossen, der sich gegen eine weibliche Geisel hatte austauschen lassen. Insgesamt tötete der Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bei mehreren Angriffen vier Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Beltrame wird wegen seines Einsatzes in Frankreich als Held gefeiert.