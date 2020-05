Konzernchef verweist auf finanzielle Unterstützung der Forschung durch Washington

Frankreich empört über Sanofi wegen möglicher Bevorzugung der USA bei Impfstoff

Paris (AFP) - Der Wettstreit bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus sorgt erneut für Verstimmungen zwischen Europa und den USA: Die Regierung in Paris reagierte am Donnerstag empört auf Äußerungen der Konzernspitze des französischen Pharmariesen Sanofi, zunächst den US-Markt mit einem möglichen Impfstoff zu beliefern. "Es wäre für uns inakzeptabel, wenn das ein oder andere Land unter einem finanziellen Vorwand einen privilegierten Zugang hätte", sagte die Wirtschafts- und Finanzstaatsekretärin Agnès Pannier-Runacher dem Sender Sud Radio.

Impfstoff-Labor in den USA © AFP

Sanofi-Generaldirektor Paul Hudson hatte am Mittwoch mitgeteilt, Sanofi werde "als erstes" die USA beliefern, da diese bei der Forschung "das Risiko teilen". Die US-Regierung habe "das Recht auf die größten Vorbestellungen", weil diese "investiert haben, um ihre Bevölkerung zu schützen", sagte der Brite Hudson der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Dieser Vorsprung könne mehrere Tage oder Wochen betragen.

Bei der Suche nach einem Impfstoff arbeitet Sanofi seit April mit dem britischen Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline zusammen. Tests haben bislang aber noch nicht begonnen, und ein erfolgreiches Mittel gegen das Virus dürfte frühestens Ende des nächsten Jahres verfügbar sein. Ihr Projekt wird teilweise von der US- Behörde für biomedizinische Forschung und Entwicklung (Barda) unterstützt, die dem US-Gesundheitsministerium unterstellt ist.

Am Mittwochabend teilte Sanofi mit, dass "die Produktion auf US-Boden vorwiegend für die Vereinigten Staaten bestimmt" sei "und der Rest der Produktionskapazitäten Europa, Frankreich und dem Rest der Welt zugeteilt" werde. Es verpflichtete sich zudem dazu, den möglichen Impfstoff "für jeden zugänglich" zu machen.

Der Präsident von Sanofi Frankreich, Oliver Bogillot, sagte am Donnerstag, das Unternehmen werde die USA nicht vorrangig mit einem möglichen Impfstoff versorgen, wenn die Europäische Union bei der Finanzierung seiner Entwicklung "genauso zielführend" sei. "Die Amerikaner sind in dieser Zeit effizient", sagte Bogillot dem Fernsehsender BFMTV. Die US-Regierung habe zugesagt, "mehrere hundert Millionen Euro" auszugeben.

"Die EU muss genauso effizient sein und uns dabei helfen, diesen Impfstoff sehr schnell zur Verfügung zu stellen." Ziel sei es, dass die USA, Frankreich und Europa den Impfstoff "zur gleichen Zeit" bekämen.

Hudsons Äußerungen lösten in Frankreich vor allem deshalb Empörung aus, weil Sanofi in den vergangenen Jahren Forschungskredite in zweistelliger Millionenhöhe vom französischen Staat erhalten hatte.