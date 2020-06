Minister: Öffnung je nach Gesundheitslage in Drittstaaten

Frankreich will Grenzen zu Nicht-Schengen-Ländern schrittweise ab 1. Juli öffnen

Paris (AFP) - Frankreich will die Grenzen zu Ländern außerhalb des Schengen-Raums ab dem 1. Juli schrittweise öffnen. Wie Innenminister Christophe Castaner und Außenminister Jean-Yves Le Drian am Freitag mitteilten, werde der Zeitpunkt der Öffnung "je nach Gesundheitslage in den verschiedenen Drittstaaten" variieren und den Vereinbarungen entsprechen, "die bis dahin auf europäischer Ebene beschlossen worden sein werden".

Grenzübergang zwischen Frankreich und Italien nahe Menton © AFP

Die Minister bestätigten auch die Aufhebung der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen an den europäischen Binnengrenzen am Sonntag um Mitternacht. Ab diesem Zeitpunkt können Bürger aller EU-Staaten und des Schengen-Raums ohne Einschränkungen wieder nach Frankreich einreisen. Ausnahmen gelten weiterhin für Spanien und Großbritannien.

Die EU-Kommission hatte den Mitgliedstaaten eine schrittweise Öffnung der EU-Außengrenzen ab dem 1. Juli empfohlen. Die Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie waren Mitte März in Kraft gesetzt und seitdem mehrfach verlängert worden.