Verdacht der illegalen Wahlkampf-Finanzierung durch Gaddafi

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy in Polizeigewahrsam

Paris (AFP) - Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen einer Affäre um illegale Wahlkampfspenden in Polizeigewahrsam genommen worden. Sarkozy wurde am Dienstag in Nanterre von Anti-Korruptions-Ermittlern vernommen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Ermittlerkreisen erfuhr. Es ist das erste Mal, dass der frühere Staatschef zu den Vorwürfen befragt wird.

Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy © AFP

Untersuchungsrichter gehen bereits seit fünf Jahren dem Verdacht nach, dass Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf 2007 von Libyens damaligem Machthaber Muammar al-Gaddafi mitfinanziert wurde. Die Rede ist von mindestens 50 Millionen Euro. Noch als Präsident nannte Sarkozy die Vorwürfe "grotesk".