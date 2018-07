Tötung von 22-Jährigem wird untersucht

Frankreichs Innenminister verurteilt Ausschreitungen in Nantes

Nantes (AFP) - Frankreichs Innenminister Gérard Collomb hat die Ausschreitungen nach der Tötung eines 22-Jährigen bei einer Polizeikontrolle scharf verurteilt. Er kritisierte die Gewalt gegen Polizisten und die Sachbeschädigungen in der westfranzösischen Stadt Nantes am Mittwoch "mit größtem Nachdruck". Zugleich rief der Innenminister zur Ruhe auf und stellte die Entsendung weiterer Sicherheitskräfte in Aussicht.

Feuerwehr löscht brennendes Auto in Nantes © AFP

Das französische Justizministerium kündigte eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft und der Generalinspektion der nationalen Polizei an. Damit solle "völlige Transparenz" über den Tod des 22-Jährigen erreicht werden. Nach Angaben der örtlichen Polizeileitung hatte der junge Mann bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten angefahren und ihn leicht am Knie verletzt. Ein weiterer Beamter schoss daraufhin auf den jungen Mann und verletzte ihn tödlich.

Der Vorfall löste Krawalle aus: Mit Molotowcocktails bewaffnete Jugendliche lieferten sich in Nantes Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie AFP-Reporter berichteten. Die Unruhen betrafen mehrere als Brennpunkte geltende Stadtteile. Autos wurden angezündet, ein Einkaufszentrum wurde teilweise in Brand gesteckt.