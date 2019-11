Frankreichs Präsident Macron empfängt Nato-Generalsekretär Stoltenberg

Paris (AFP) - Erstmals seit seiner "Hirntod"-Diagnose für die Nato empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Paris. Nach Angaben des Elysée-Palastes dient das Treffen der Vorbereitung des Nato-Gipfels in London in der nächsten Woche. Der französische Präsident will demnach mit Stoltenberg besprechen, wie "die Europäer in der Allianz mehr Verantwortung übernehmen können".

Nato-Generalsekretär Stoltenberg trifft auf Frankreichs Präsident Macron © AFP

Macron hatte seine Kritik an der Nato unter anderem mit einer mangelnden Abstimmung der USA mit den europäischen Partnern begründet. Seine "Hirntod"-Diagnose stieß bei vielen Partnern auf Widerspruch. Stoltenberg warnte Macron davor, das Bündnis zu "spalten".