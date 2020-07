Rückgang weniger schlimm als erwartet

Frankreichs Wirtschaft im zweiten Quartal um 13,8 Prozent eingebrochen

Paris (AFP) - Frankreichs Wirtschaft ist wegen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal um historische 13,8 Prozent eingebrochen. Das teilte am Freitag das französische Statistikamt Insee mit. Der Rückgang im Vorquartalsvergleich war weniger schlimm als erwartet - noch im Juni hatten die Statistiker das Minus auf 17 Prozent geschätzt. Frankreich ist in Europa eines der am härtesten von der Pandemie getroffenen Länder.

Im ersten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Frankreich um 5,9 Prozent, wie Insee weiter mitteilte. Damit korrigierten die Statistiker ihre Angaben nach unten; zunächst hatten sie einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 5,3 Prozent für die Monate Januar bis März gemessen.

In Deutschland schrumpfte die Wirtschaft im zweiten Quartal nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag um 10,1 Prozent zum Vorjahresquartal. In der größten Volkswirtschaft der Welt, den USA, ging das BIP nach Angaben der Statistikbehörde von April bis Juni um 9,5 Prozent zum Vorjahresquartal zurück, aufs Jahr hochgerechnet wie in den USA üblich betrug der Einbruch knapp 33 Prozent.