Schauspieler erlag Folgen eines Schlaganfalls

Französische Film-Legende Michel Piccoli mit 94 Jahren gestorben

Paris (AFP) - Die französische Film-Legende Michel Piccoli ist tot. Der Schauspieler sei am 12. Mai im Alter von 94 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, teilte seine Familie am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Piccoli bei der 66. Ausgabe des Filmfestivals von Cannes © AFP

Piccoli sei "in den Armen seiner Frau Ludivine und seiner Kinder Inord und Missia dahingeschieden", hieß es in der Mitteilung der Familie, die Piccolis Freund, der frühere Chef der Filmfestspiele von Cannes, Gilles Jacob, AFP übermittelte.

Piccoli galt als ganz großer Star des französischen Kinos und als besonders vielseitiger Darsteller. Er spielte unter namhaften Regisseuren von Jean-Luc Godard bis zu Luis Buñuel. Ab Ende der 60er Jahre war er häufig der Filmpartner von Romy Schneider. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Die Verachtung" und "Die Dinge des Lebens".