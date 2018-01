Vater hatte Baby aus Kinderkrankenhaus in Toulouse mitgenommen

Französische Polizei beendet Entführung von schwer krankem Säugling

Toulouse (AFP) - Dank eines aufmerksamen pensionierten Polizisten ist die Entführung eines schwer kranken Säuglings aus einem Kinderkrankenhaus in Frankreich glimpflich zu Ende gegangen. Wie am Samstagabend aus Ermittlerkreisen verlautete, entdeckte der frühere Polizist das Auto des Mannes, der seinen zwei Monate alten Sohn Tizio am Vortag aus der Klinik in Toulouse mitgenommen hatte. Dem Kind gehe es gut. Der Vater und sein älterer Bruder wurden festgenommen.

Kinderkrankenhaus CHU Purpan in Toulouse © AFP

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr, hatte der pensionierte Polizist das Auto des Vaters in Belcaire, zwei Autostunden von Toulouse entfernt, erkannt, nachdem die Staatsanwaltschaft das Kennzeichen des Wagens veröffentlicht hatte. Bald darauf wurden der 33-Jährige und sein Bruder festgenommen.

Da ein Hubschrauberflug wegen des Wetters nicht möglich sei, werde das Baby in einem Krankenwagen zurück ins Kinderkrankenhaus CHU Purpan gebracht, teilte die Staatsanwaltschaft von Toulouse mit.

Vor dem glimpflichen Ende der Entführung hatte es aus Ermittlungskreisen geheißen, die Tat sei "unbegreiflich". Der 33-jährige Verdächtige sei "ein liebender Vater, der sich viel um sein Kind gekümmert hat", erklärte Staatsanwalt Pierre-Yves Couilleau. Der Vater lebt von der Mutter des Kindes getrennt, die beiden verstanden sich aber offenbar weiter gut und der Vater besuchte sein Kind jeden Tag im Krankenhaus.

Die Auswertung der Überwachungskameras des Krankenhauses ergab, dass der Mann am Freitag gegen 19.30 Uhr das Hospital verlassen hatte. Er hinterließ eine Nachricht, dass er mit Tizio spazieren gegangen sei. Das Klinikpersonal hatte den Säugling zuletzt um 18.30 Uhr gesehen, gegen 21.30 Uhr bemerkten die Mitarbeiter das Verschwinden des Babys.

Gegen 00.30 Uhr wurde schließlich Tizios Mutter informiert. Ab 1.20 Uhr wurden alle Orte abgesucht, an denen die Anwesenheit des Vaters wahrscheinlich erschien. Das Krankenhaus richtete einen eindringlichen Appell an den Kindsvater und erinnerte ihn "an den ernsten Zustand seines Sohnes", dessen Leben in Gefahr sei.

Auch die Staatsanwaltschaft hatte erklärt, das Baby sei in Lebensgefahr, solange es nicht medizinisch behandelt werde. Der Säugling war am 26. Dezember aus einem anderen Krankenhaus ins CHU Purpan verlegt und wegen einer nicht näher genannten Krankheit notfallmedizinisch versorgt worden. Er bekam einen intravenösen Zugang und eine Magensonde.

Die Staatsanwaltschaft rief am Samstag einen sogenannten Entführungsalarm aus. Sie veröffentlichte eine Personenbeschreibung des Vaters sowie Angaben zu dessen Wagen und richtete eine Hotline für Hinweise auf den Verbleib von Tizio ein.

Der Entführungsalarm wurde damit zum 22. Mal in Frankreich aktiviert. Er war dort 2006 eingeführt worden und beruht auf dem "Amber Alert" im US-Bundesstaat Texas, der 1996 nach der Entführung und Ermordung der neunjährigen Amber Hagerman entwickelt worden war.

In Frankreich wurden nach Auslösung dieses Aktionsplans alle Kinder lebend gefunden, bis auf zwei sehr schnell nach ihrem Verschwinden. Im Rahmen des Entführungsalarms wird die Bevölkerung schnell und auf verschiedenen Wegen, etwa über die sozialen Online-Netzwerke, über das Verschwinden eines Kindes informiert.

Frankreichs Innenminister Gérard Collomb begrüßte am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter "die Professionalität unserer Ordnungskräfte", welche das Ende der Entführung ermöglicht habe.