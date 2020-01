Aktivistin Neubauer: Warnungen vor Klimadesastern eher unter- als übertrieben

Fridays for Future wehrt sich gegen Trumps Attacken

Osnabrück (AFP) - Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, sie übertreibe mit ihren Warnungen vor den Auswirkungen der Erderwärmung. "Viele der kompetentesten Forscher sagen mir, dass wir eher untertreiben, statt zu übertreiben", sagte die deutsche Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

Die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer © AFP

Die bisher größten Fehler der Klimaforschung seien gewesen, dass die Prognosen "tendenziell zu schwach" gewesen seien. Die Realität habe viele Vorhersagen längst übertroffen, sagte Neubauer.

Trump hatte die Klimaschutzaktivisten am Dienstag in einer Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos frontal als "ewige Propheten des Untergangs" und "Erben der dummen Wahrsager von gestern" attackiert. Die Schwedin Greta Thunberg, die bekannteste Figur von Fridays for Future, verfolgte die Rede im Publikum und forderte wenig später bei dem Treffen von Politikern und Wirtschaftslenkern erneut deutlich verstärkte Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel.

Neubauer wehrte sich in dem Zeitungsinterview auch gegen Vorwürfe, Friday for Future betreibe eine Doppelmoral, weil viele der jungen Aktivisten selbst nicht CO2-frei lebten. "Wir fordern von niemandem, sein Auto augenblicklich stehen zu lassen, nie wieder zu fliegen und kein Steak mehr anzuschauen", sagte die Hamburgerin. Es sei zwar "toll, wenn Menschen ökologisch leben". Dies sei aber nach wie vor ein Privileg, beklagte die 23-Jährige. "Bio-Fleisch ist viel teurer. Das Flugzeug ist oft billiger als der Zug. Klimaschädliches Verhalten wird belohnt."