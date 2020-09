Bericht: Mutter soll Tat begangen und Suizidversuch unternommen haben

Fünf tote Kinder in Privatwohnung in Solingen entdeckt

Wuppertal (AFP) - Im nordrhein-westfälischen Solingen sind am Donnerstag fünf tote Kinder in einer Privatwohnung entdeckt worden. Dies sagte eine Sprecherin der Polizei in Wuppertal der Nachrichtenagentur AFP. Nähere Angaben zu dem Geschehen machten die Beamten zunächst noch nicht. "Die Ermittlungen laufen", hieß es lediglich.

Blaulicht © AFP

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung soll es sich mutmaßlich um eine Familientragödie handeln. Demnach soll eine 27-Jährige ihre fünf Kinder im Alter zwischen einem und acht Jahren getötet und anschließend einen Suizidversuch unternommen haben. Sie sprang laut "Bild" am Donnerstag am Düsseldorfer Hauptbahnhof vor eine S-Bahn. Sie überlebte demnach schwerverletzt und liegt in einem Krankenhaus.

Wie "Bild" weiter berichtete, soll die in Mönchengladbach lebende Großmutter am Donnerstag die Polizei alarmiert haben. Sie teilte mit, dass ihre Tochter ihre Kinder getötet habe und nun mit einem weiteren Kind unterwegs sei, um sich umzubringen. Daraufhin fanden Beamten die fünf Leichen in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.