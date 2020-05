DFL-Präsidium legt Termin für 1. und 2. Liga fest

Fußball-Bundesliga soll am 15. Mai wieder starten

Berlin (AFP) - Die Fußball-Bundesliga soll am 15. Mai wieder starten. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur SID mit. Das Startdatum sei vom DFL-Präsidium beschlossen und allen 36 Klubs der 1. und 2. Liga in einem Rundschreiben mitgeteilt worden.

Manuel Neuers Füße am Ball © AFP

Zuvor hatte die Politik grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs gegeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verkündete am Mittwoch nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder, dass die Bundesliga in der zweiten Maihälfte wieder spielen könne. Die Spiele sollen aber zunächst ohne Publikum stattfinden. In der aktuellen Saison stehen noch neun Spieltage aus.