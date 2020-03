König Salman fordert "effiziente und koordinierte Antwort" auf Pandemie

G20-Vorsitz ruft zu Solidarität mit Entwicklungsländern auf

Riad (AFP) - Der Vorsitz der G20-Staaten hat in der Corona-Krise zur Solidarität mit den Entwicklungsländern aufgerufen. "Es liegt in unserer Verantwortung, den Entwicklungsländern die Hand zu reichen", erklärte der saudiarabische König Salman am Donnerstag bei der Video-Gipfelkonferenz der G20-Staaten. Die Mitglieder der Staatengruppe müssten eine "effiziente und koordinierte Antwort" auf die Herausforderungen der Pandemie geben.

G20-Vorsitzender Saudi-Arabien © AFP

Der G20-Gruppe gehören die sieben großen Industrieländer (G7) sowie weitere große Industrie- und Schwellenländer aus allen Kontinenten an. Auch die EU ist Mitglied. An dem Sondergipfel in der saudiarabischen Hauptstadt Riad nehmen auch von der Pandemie betroffene Länder wie Spanien, Jordanien, Singapur und die Schweiz sowie Vertreter der UNO, der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation teil.

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) hatten dazu aufgerufen, von den ärmsten Ländern wegen der Corona-Krise vorerst keine Schuldenrückzahlung zu verlangen. Sie forderten die G20 auf, diese Initiative zu unterstützen.