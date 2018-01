Gabriel empfängt in Goslar türkischen Kollegen Cavusoglu

Goslar (AFP) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) empfängt am Samstag (Pk 11.10 Uhr) in seiner Heimatstadt Goslar seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu. Bei dem Treffen will Gabriel auch schwierige Themen in den Beziehungen beider Länder ansprechen, unter anderem die Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei. Derzeit sitzen sieben Deutsche in türkischer Haft, bei denen die Bundesregierung von "politisch motivierten Vorwürfen" ausgeht. Unter ihnen ist der deutsch-türkische "Welt"-Journalisten Deniz Yücel.

Gabriel (l.) und Cavusoglu in Antalya im November © AFP

Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara sind seit knapp zwei Jahren extrem angespannt. Vor seiner Reise nach Goslar warb Cavusoglu für einen "Neustart" in den deutsch-türkischen Beziehungen. Er hatte Gabriel im November in seinem Wahlkreis Antalya empfangen.