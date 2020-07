Frauen bei Geburt von erstem Kind im Durchschnitt über 30 Jahre alt

Geburtenziffer 2019 auf 1,54 Kinder je Frau gesunken

Wiesbaden (AFP) - Im Jahr 2019 sind in Deutschland 778.100 Babys geboren worden - 9400 weniger als 2018. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, lag die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer bei 1,54 Kindern je Frau. 2018 hatte sie noch 1,57 Kinder betragen. Den Statistikern zufolge waren Mütter 2019 bei der Erstgeburt durchschnittlich 30,1 Jahre alt und damit 1,3 Jahre älter als zehn Jahre zuvor.

Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Lauf ihres Lebens bekäme, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweiligen Jahr. Den aktuellen Zahlen zufolge nahm die Geburtenziffer in 14 der 16 Bundesländer ab - nur in Bayern und Bremen verharrte sie auf dem Vorjahresniveau.

Bei den Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit lag die Geburtenziffer im vergangenen Jahr mit 1,43 Kindern je Frau nur geringfügig niedriger als 2018 (1,45 Kinder). Bei den Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sank sie deutlicher von 2,12 auf 2,06 Kinder je Frau.