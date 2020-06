Gedenkgottesdienst für bei Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner George Floyd

Minneapolis (AFP) - Mit einer Trauerfeier in Minneapolis wird am Donnerstag (13.00 Uhr Ortszeit; 19.00 Uhr MESZ) an den bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommenen Afroamerikaner George Floyd erinnert. Geplant ist ein Gedenkgottesdienst in der Stadt im Bundesstaat Minnesota. In den folgenden Tagen sind an anderen Orten weitere Trauerfeiern vorgesehen, bevor Floyd am kommenden Dienstag in der texanischen Stadt Houston beigesetzt werden soll.

Gedenken an George Floyd © AFP

Floyd war am Montag vergangener Woche bei seiner Festnahme in Minneapolis ums Leben gekommen. Ein weißer Polizist drückte dem 46-Jährigen fast neun Minuten lang sein Knie auf den Nacken - obwohl Floyd wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Der Vorfall sorgte für Empörung und landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus.