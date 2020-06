Getöteter Afroamerikaner Floyd wird in Houston beigesetzt

Houston (AFP) - Der bei einem brutalen Polizeieinsatz getötete Afroamerikaner George Floyd wird am Dienstag (11.00 Uhr Ortszeit; 18.00 Uhr MESZ) in Houston im US-Bundesstaat Texas bestattet. Floyd wird in einer privaten Zeremonie in der Stadt beigesetzt, in der er aufgewachsen war. Bei der Trauerfeier soll unter anderem eine Videobotschaft des designierten Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen US-Demokraten, Joe Biden, abgespielt werden.

Trauer um George Floyd © AFP

Floyds gewaltsamer Tod vor zwei Wochen hat zu landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus geführt. Ein weißer Polizist hatte dem 46-Jährigen nach seiner Festnahme in der Großstadt Minneapolis fast neun Minuten lang das Knie auf den Nacken gedrückt, obwohl Floyd wiederholt beklagte, er bekomme keine Luft mehr.