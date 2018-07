Israel reagiert mit "großangelegtem Angriff"

Gewalteskalation im Gazastreifen nach Tod eines israelischen Soldaten

Gaza (AFP) - Nach dem Tod eines israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen hat die Armee in dem gesamten Küstenstreifen militärische Ziele der palästinensischen Hamas-Bewegung mit Panzern und Kampfflugzeugen attackiert. Die Hamas werde "die Konsequenzen für ihre Taten tragen", erklärte das israelische Militär am Freitag. Bei den Vergeltungsangriffen wurden nach Angaben der Hamas drei ihrer Kämpfer getötet. Ein vierter Palästinenser wurde laut dem Gesundheitsministerium in Gaza bei Protesten an der Grenze erschossen.

Explosionen im südlichen Gazastreifen © AFP

Die Armee reagierte mit ihren Angriffen im Gazastreifen nach eigenen Angaben auf einen Vorfall an der Grenze, bei dem ihre Soldaten während erneuter Proteste der Palästinenser unter Beschuss gekommen waren. Dabei sei ein Soldat von einer "terroristischen Gruppe" erschossen worden, erklärte die israelische Armee in einer Mitteilung, ohne Details zur Identität des Mannes zu nennen.

Ein Armeesprecher sagte Journalisten, die Tötung des Soldaten sei etwas, das die Armee "nicht tolerieren kann". Es sei das erste Mal gewesen, dass seit dem letzten Gaza-Krieg im Jahr 2014 ein israelischer Soldat bei einem Militäreinsatz in oder um Gaza getötet wurde.

Das israelische Militär erklärte, es habe 40 Hamas-Stellungen angegriffen. Die Aktion sei Teil eines "großangelegten Angriffs" als Antwort auf den Beschuss der Soldaten an der Grenze. Die Hamas habe sich "entschieden, die Sicherheitslage zu eskalieren und wird die Konsequenzen für ihre Taten tragen", teilte das Militär mit. Die Luftangriffe wurden am Abend fortgesetzt.

Wie die israelische Armee mitteilte, wurden drei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgeschossen, doch konnten zwei abgefangen werden.

Israel geht seit einer Woche verschärft gegen militante Palästinenser im Gazastreifen vor. Diese setzen sich gegen den israelisches Beschuss und die seit 2007 anhaltende Blockade des Küstenstreifens zur Wehr, indem sie an Ballons und Drachen Brandsätze auf israelisches Gebiet fliegen lassen. Dabei wurden in Israel große Ackerflächen in Brand gesetzt.

Seit Beginn der jüngsten gewaltsamen Auseinandersetzungen im Gazastreifen am 30. März wurden 149 Palästinenser getötet. Allein bei Massenprotesten zum israelischen Unabhängigkeitstag Mitte Mai wurden rund 60 Palästinenser an der Grenze des Gazastreifens erschossen und mehr als 2400 weitere verletzt.

Am vergangenen Wochenende gab es die bisher heftigsten Gefechte seit dem Gazakrieg 2014: So wurden aus dem Palästinensergebiet nach israelischen Angaben rund 200 Raketen und Granaten abgefeuert.

Die Gewalteskalation hat die Sorge vor einem neuen Krieg zwischen Israel und der Hamas geweckt, die seit 2008 bereits drei Kriege geführt haben. UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess, Nickolai Mladenow, rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf. "Alle im Gazastreifen müssen von der Klippe zurücktreten. Nicht nächste Woche. Nicht morgen. Genau jetzt!", forderte Mladenow.