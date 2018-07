Gouverneur: Jungen-Fußballteam in Höhle in Thailand "unversehrt" entdeckt

Bangkok (AFP) - Nach neun Tagen sind die in einer überfluteten Höhle in Thailand vermissten Jungen einer Fußballmannschaft und ihr Trainer "unversehrt" von den Rettungsmannschaften entdeckt worden. "Wir fanden alle 13 unversehrt und werden sie versorgen, bis sie sich bewegen können", sagte Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn am Montagabend vor Journalisten. Die zwölf Fußballspieler im Alter zwischen elf und 16 Jahren und ihr 25-jähriger Trainer waren in der Tham-Luang-Höhle in der Nähe der Grenze zu Myanmar und Laos von ansteigenden Wassermassen eingeschlossen worden.