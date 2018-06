Energieversorger Leag warnt vor Versorgungsengpässen

Greenpeace fordert Aus für 20 Kohlekraftwerke bereits bis 2020

Berlin (AFP) - Vor dem Start der Kohlekommission am Dienstag hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace deutliche Fortschritte beim Kohleausstieg gefordert. "Damit der Ausstieg irgendwann nicht zu brachial kommt, sollten bis 2020 insgesamt 17 Gigawatt oder rund 20 Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden", sagte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser der "Rheinischen Post" vom Montag. Die von der Bundesregierung beschlossene Verringerung um fünf Gigawatt reichten bei weitem nicht aus.

Kohlekraftwerk in Hohenhameln © AFP

Kaiser ist Mitglied der Kohlekommission. Er hält den Zeitplan, bis Jahresende einen Plan für den Strukturwandel in den Kohlerevieren und den Klimaschutz vorzulegen, für ehrgeizig, aber machbar, wie er der Zeitung sagte. "Wir haben schlicht keine Zeit mehr, wichtige Entscheidungen zum Kohleausstieg auf die lange Bank zu schieben."

Der Vorstandschef des Lausitzer Braunkohleverstromers Leag, Helmar Rendez, warnte dagegen vor Versorgungsengpässen im Falle eines übereilten Kohleausstiegs. "Es ist absolut klar, dass wir Anfang des kommenden Jahrzehnts in eine Situation hineinlaufen, in der gesicherte Kraftwerkskapazitäten knapp werden", sagte Rendez dem "Handelsblatt". Deutschland dürfe die Versorgungssicherheit nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

Die Leag ist neben RWE einer der beiden großen Braunkohleverstromer in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Cottbus, hervorgegangen aus der früheren Vattenfall-Braunkohlesparte, beschäftigt 8000 Menschen und ist der mit Abstand größte industrielle Arbeitgeber in der Lausitz.

Die Bundesregierung hatte die Kohlekommission mit dem offiziellen Titel "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" Anfang Juni eingesetzt. Ihr gehören insgesamt 31 Mitglieder an: Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Industrieverbänden, Wissenschaftler, Betroffene und Umweltschützer sowie drei Bundestagsabgeordnete ohne Stimmrecht. Geleitet wird sie von vier Vorsitzenden: den früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Matthias Platzeck (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU), Bahn-Vorstand Ronald Pofalla sowie der Wissenschaftlerin Barbara Praetorius, die vor allem im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltökonomie forscht.