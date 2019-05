Grüne landen laut Hochrechnungen erstmals bei bundesweiter Wahl auf Platz zwei

GroKo-Parteien mit historisch schlechten Ergebnissen bei Europawahl abgestraft

Berlin (AFP) - Historisch schlechte Ergebnisse für die GroKo, Triumph für die Grünen: Bei der Europawahl haben die Wähler Union und SPD abgestraft. Besonders hart traf es die SPD, die laut Hochrechnungen von ARD und ZDF auf nur noch 15,2 bis 15,7 Prozent abstürzte. Die Union landete laut ARD bei 28,3 Prozent, laut ZDF bei 28,1 Prozent. Die Grünen erzielten mit 20,9 bis 21,1 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl.

Sven Giegold, Annalena Baerbock und Katrin Göring-Eckardt © AFP

SPD-Chefin Andrea Nahles reagierte mit Bestürzung auf die historische Niederlage ihrer Partei. Die Ergebnisse seien "extrem enttäuschend", sagte sie am Sonntagabend in Berlin. "Leider ist es uns nicht gelungen, dass Ruder herumzureißen." Sie sprach von "schmerzlichen Ergebnissen, die zeigen, dass wir noch viel zu tun haben."

Derweil warnte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vor einer Debatte um die Zukunft von Nahles. "Ich rate davon ab, Personaldiskussionen zu führen", sagte Klingbeil im ZDF.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mahnte nach dem schlechten Abschneiden ihrer Partei eine bessere Arbeit der GroKo an. Diese habe "bei weitem nicht die Dynamik entwickelt und die überzeugenden Antworten gegeben", die die Bürger erwartet hätten, sagte die Parteichefin in Berlin.

CSU-Chef Markus Söder sagte, die Ergebnisse seien "kein gutes Zeugnis" für die GroKo. Dennoch plädierte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak für eine Fortsetzung der großen Koalition, "damit Stabilität im Land herrscht".

Union und SPD verzeichneten ihre bislang schlechtesten Ergebnisse bei einer Europawahl, die seit 1979 alle fünf Jahre abgehalten wird. Bei der letzten Europawahl im Jahr 2014 hatte die Union noch 35,3 Prozent der Stimmen gewonnen. Die SPD landete damals bei 27,3 Prozent.

Einen Triumph konnten dagegen die Grünen feiern, die ihr Ergebnis von 2014 (10,7 Prozent) praktisch verdoppelten. Noch nie hat die Partei bei einer bundesweiten Wahl einen so hohen Stimmenanteil erzielt, die damit erstmals an der SPD vorbei auf Platz zwei der Wählergunst stieg.

Grünen-Spitzenkandidatin Ska Keller sprach von einem "sensationellen Ergebnis" und würdigte eine "grandiose Teamleistung". Sie sei "so froh, dass wir es geschafft haben, einen 'Sunday for Future' zu machen", sagte sie in Anlehnung an die Klimaschutzbewegung Fridays für Future im ZDF.

Die AfD legte zwar im Vergleich zur letzten Europawahl 2014 zu und landete laut den Hochrechnungen bei 10,6 Prozent. Allerdings blieben die Rechtspopulisten damit hinter ihren eigenen Erwartungen. Dennoch sagte Spitzenkandidat Jörg Meuthen in Berlin: "Wir feiern erstmal, dass wir ganz klare Zugewinne haben". "Wir lassen uns aus den Parlamenten nicht mehr rauskegeln", fügte er hinzu.

Die Linkspartei kam auf 5,5 bis 5,6 Prozent der Stimmen. Parteichef Bernd Riexinger reagierte enttäuscht. Europawahlen seien für seine Partei aber noch nie ein einfaches Feld gewesen, sagte er im ZDF.

Die FDP erreichte demnach 5,4 bis 5,6 Prozent. Parteichef Christian Lindner zeigte sich zufrieden, seine Partei sei "ein kleiner Wahlgewinner".

Die AfD war bei der letzten Europawahl auf 7,1 Prozent gekommen, die Linkspartei auf 7,4 Prozent und die FDP auf 3,4 Prozent. Da es bei der Europawahl in Deutschland keine Sperrklausel gibt, werden voraussichtlich erneut mehrere Kleinstparteien Mandate im EU-Parlament gewinnen.

Die Wahl galt auch als Stimmungstest für die Bundespolitik. Es war die erste bundesweite Abstimmung seit Vereidigung der GroKo im März 2018 - und die erste seit dem Wechsel an den Spitzen aller drei Koalitionsparteien.

Offizielle Auszählungsergebnisse werden erst um 23.00 Uhr vorgelegt, wenn EU-weit die letzten Wahllokale schließen. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird in der Nacht zu Montag zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr erwartet.

Rund 64,8 Millionen Wahlberechtigte waren in Deutschland aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - unter ihnen waren knapp vier Millionen Bürger anderer EU-Staaten. Insgesamt 41 Parteien und politische Vereinigungen warben um ihre Stimmen. Deutschland entsendet 96 Abgeordnete in das 751 Mitglieder umfassende Europaparlament.