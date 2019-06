Schwarz-Rot drückt bei mehreren Themen aufs Tempo - Weiter Streit um Grundrente

Große Koalition einigt sich auf neues Modell für Grundsteuer

Berlin (AFP) - Die große Koalition hat nach langem Streit ein neues Modell für die Grundsteuer beschlossen. Wie von der CSU gewünscht soll eine Öffnungsklausel den Ländern Gestaltungsspielraum geben, jedoch ohne Auswirkung auf den Länderfinanzausgleich, wie SPD-Übergangschef Thorsten Schäfer-Gümbel am Montag sagte. Nächste Woche soll schon der Bundestag darüber diskutieren, auch bei weiteren Themen drücken die Koalitionäre aufs Tempo. Bei der Grundrente allerdings ist keine Einigung in Sicht.

Spitzen von Union und SPD bei Merkel im Kanzleramt © AFP

Der Koalitionsausschuss hatte ab Sonntagabend mehrere Stunden lang getagt; am frühen Morgen wurden die Ergebnisse bekanntgegeben. Es war die erste Sitzung nach dem schlechten Abschneiden von CDU/CSU und SPD bei der Europawahl. Die gemeinsame mit Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig als kommissarische SPD-Chefin fungierende Malu Dreyer sagte am Montag, die Wähler hätten die Koalition damit aufgefordert, "nicht weiterhin wichtige Entscheidungen zu verschleppen", sondern "sehr schnell" den Koalitionsvertrag umzusetzen.

Dementsprechend soll die Neuordnung der Grundsteuer noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Bundestag behandelt werden, also in der kommenden Woche. Die Reform soll vor Jahresende in Kraft treten. Dies ist auch notwendig, weil die aktuelle Regelung vom Bundesverfassungsgericht verworfen wurde. Gibt es bis Jahresende keine Überarbeitung, fällt die Grundsteuer weg, die eine wichtige Geldquelle der Kommunen ist.

Das Bundesfinanzministerium hatte ein wertabhängiges Modell zur Berechnung der Grundsteuer vorgelegt. Vor allem die CSU wollte aber eine Berechnung nach Fläche und forderte für die Länder das Recht, von den Regelungen auf Bundesebene abzuweichen. Eine solche Öffnungsklausel soll es nun geben.

Schäfer-Gümbel betonte, die SPD habe dennoch ihr "wichtigstes Anliegen" erreicht, dass es "nicht zu einem Steuerwettbewerb zwischen den Ländern kommt". Dies werde dadurch sichergestellt, dass es für die Grundstückswerte einen "bundeseinheitlichen Bewertungsmaßstab" gebe und dass länderspezifische Regelungen bei der Grundsteuer "keinerlei Einfluss" auf den Länderfinanzausgleich haben würden. Die konkreten Details blieben zunächst unklar.

Dreyer sagte, es handele sich nicht um das "Lieblingsmodell" ihrer Partei, aber um einen vertretbaren Kompromiss. Aus der SPD-Fraktion kam umgehend Kritik: Die Entscheidung für eine Öffnungsklausel bedeute "mehr Bürokratie, zersplittert das Recht, belastet die Wirtschaft und ist nicht gerecht", sagte der kommunalpolitische Sprecher Bernhard Daldrup der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstagsausgabe). Die CSU nehme "Kommunen und Länder in Haft, um ihre bayerischen Interessen durchzusetzen".

Der Koalitionsausschuss verabredete zudem, bis Ende August einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Solidaritätszuschlages für rund 90 Prozent der Soli-Zahler vorzulegen. Im gleichen Zeitraum soll auch ein Gesetzespaket zum Thema bezahlbares Wohnen, Schaffung zusätzlichen Wohnraums und ökologisches Wohnen geschrieben werden.

In der zweiten Septemberhälfte will die Koalition nach eigenen Angaben außerdem "ein in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht tragfähiges Gesamtkonzept zur gesetzlichen Umsetzung der Klimaziele bis 2030 vorlegen".

Keinen Durchbruch gab es hingegen bei der Grundrente. "Zur zielgenauen Ausgestaltung" gebe es derzeit "weiteren Gesprächsbedarf", erklärten die Koalitionsparteien. Die Aufstockung der Altersbezüge für Geringverdiener mit vielen Beitragsjahren ist im Koalitionsvertrag vorgesehen. Anders als dort vereinbart will die SPD die Auszahlung aber nicht an eine Prüfung der Bedürftigkeit knüpfen, die Union hält daran fest.