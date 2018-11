Grüne beenden Europa-Parteitag mit Beschluss zum Wahlprogramm

Leipzig (AFP) - Die Grünen kommen am Sonntag (09.00 Uhr) zum letzten Tag ihres Europa-Parteitags in Leipzig zusammen. Die Delegierten stimmen abschließend über das Programm für die Europawahl im kommenden Mai ab. In dem Entwurf für das Wahlprogramm wird die Europawahl als "Richtungswahl" bezeichnet.

Die Spitzenkandidaten Keller und Giegold mit den Parteichefs © AFP

Konkret verlangen die Grünen einen "CO2-Mindestpreis" für Industrieanlagen und eine Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte. Die Partei will die EU zudem zu einem "Garanten sozialer Rechte" machen. Unter anderem wird Parteichef Robert Habeck zu den Delegierten sprechen. Am Samstag waren die Europaabgeordneten Ska Keller und Sven Giegold zu den beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl gekürt worden.