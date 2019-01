Scharfe Kritik an Bundesverteidigungsministerin von der Leyen

Grüne und Linke fordern Ausmusterung der "Gorch Fock"

Berlin (AFP) - Nach der Kostenexplosion bei der Instandsetzung der "Gorch Fock" fordern Grüne und Linke eine Ausmusterung des Segelschulschiffs der Marine. Der Grünen-Wehrexperte Tobias Lindner sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben), er halte es aus wirtschaftlichen Gründen für "zwingend, die Instandsetzung abzubrechen und zügig einen Neubau zu planen". Linken-Verteidigungspolitiker Matthias Höhn sagte, es deute alles darauf hin, "dass die Zeit der Gorch Fock abgelaufen ist".

"Gorch Fock" im Jahr 2014 © AFP

Für beide Parteien steht nach einem Gutachten des Bundesrechnungshofes fest, dass Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) von der Marine und dem Behördenapparat des eigenen Ressorts falsch informiert wurde.

Es sei ein "starkes Stück", dass Marine und Beschaffungsamt mit falschen Zahlen in Leitungsvorlagen hantiert hätten, sagte Grünen-Politiker Lindner. Die Ministerin bleibe aber am Ende verantwortlich - "sowohl für die schlechte Arbeit ihres Apparates, genauso wie für die Entscheidung, an der Gorch Fock, koste es, was es wolle, festzuhalten".

Höhn erklärte, von der Leyen sei "seit geraumer Zeit die Kontrolle über ihr Ministerium entglitten". Die Autorität der Ministerin sei "offensichtlich irreparabel beschädigt".

Der 1958 gebaute Dreimaster "Gorch Fock" wird seit 2016 überholt. Die Kosten sind explodiert und werden inzwischen mit 135 Millionen Euro angegeben.