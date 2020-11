Frationsspitze drängt vor Bund-Länder-Beratungen zu Parlamentsdebatte

Grüne verlangen Regierungserklärung von Merkel zu Corona-Maßnahmen

Berlin (AFP) - Die Grünen im Bundestag verlangen mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise in der kommenden Woche eine Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In einem AFP am Freitag vorliegenden Brief der beiden Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter an das Kanzleramt heißt es, der Austausch an Argumenten sei gerade jetzt besonders wichtig, um das Vertrauen in die Politik zu stärken.

Anton Hofreiter © AFP

"Der Ort dafür sind die Parlamente", heißt es in dem Schreiben. "Wir bitten die Bundeskanzlerin entsprechend um die Abgabe einer Regierungserklärung zur Corona-Lage mit anschließender Debatte im Bundestag."

Die Regierungschefs von Bund und Ländern wollen am Mittwoch über künftige Corona-Maßnahmen beraten, nachdem sie bei der vorangegangenen Video-Konferenz am Montag keine Einigung darüber erzielt hatten. Im Gespräch ist nun, den seit Anfang Novembers geltenden Teil-Lockdown bis kurz vor Weihnachten fortzuführen.