Parteivize Strobl: Mit Extremisten koalieren, kooperieren oder kollaborieren wir nicht

Günther empört die CDU mit Überlegungen zu Bündnissen mit der Linken

Berlin (AFP) - Mit Überlegungen zu möglichen Koalitionen der CDU mit der Linken in Ostdeutschland hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther heftigen Widerspruch in seiner Partei hervorgerufen. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer lehnte ein solches Bündnis ebenso wie eine Zusammenarbeit mit der AfD entschieden ab. Der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich zeigte sich entgeistert über Günther und kritisierte, manchen in der CDU gehe offenbar die politische Orientierung verloren.

Günther will verstärkt ausländische Fachkräfte gewinnen © AFP

Der als Zukunftshoffnung der Partei geltende Günther nahm mit seinen Äußerungen eine Vorlage des brandenburgischen CDU-Vorsitzenden Ingo Senftleben auf, der angesichts der Landtagswahlen in Brandenburg im kommenden Jahr bereits im April Gespräche mit AfD und Linken nicht ausgeschlossen hatte, um die SPD-geführte Regierung in Potsdam zu stürzen. Vor wenigen Tagen wiederholte Senftleben die Forderung, auch über eine Zusammenarbeit mit der Linken nachzudenken und verwies auf bestehende Kooperationen auf kommunaler Ebene.

Günther zeigte nun "Verständnis für Senftleben. Ein Zusammengehen mit der AfD schloss der Ministerpräsident zwar aus - ebenso wie ein Bündnis mit der Linken in Schleswig-Holstein. In Ostdeutschland sei die Situation aber eine andere, sagte er der "Rheinischen Post". "Wenn da vernünftige Menschen in der Linkspartei am Werk sind, vertut man sich nichts damit, nach vernünftigen Lösungen zu suchen." Günther forderte von seiner Partei, "auf Scheuklappen zu verzichten" und "pragmatisch" zu sein.

Bei führenden CDU-Vertretern rief Günther mit seinen Äußerungen scharfen Widerspruch hervor. "Wir lehnen Zusammenarbeit mit Linken und AfD weiterhin klar ab", erklärte Kramp-Karrenbauer. "Einige pragmatische Köpfe dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die programmatische Ausrichtung der Linkspartei bleibt, und die radikalen rechten Elemente der AfD auch."

Auch der stellvertretende Parteivorsitzende Thomas Strobl betonte: "Mit Extremisten von Links oder Rechts koalieren, kooperieren oder kollaborieren Christdemokraten nicht." Eine Zusammenarbeit mit der Linken sei "völlig unmöglich", darüber sei sich die Spitze der CDU einig, sagte der baden-württembergische Innenminister der "Rhein-Neckar-Zeitung". Er kündigte an, das Thema bei der nächsten Sitzung des CDU-Präsidiums am 20. August anzusprechen.

Auch andere CDU-Ministerpräsidenten machten unmissverständlich deutlich, dass sie von Bündnissen mit der Linken nichts wissen wollen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nannte die Positionen von CDU und Linken "unvereinbar" und betonte, er sei nicht offen für Koalitionen mit der Linken. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der sich im Oktober zur Wiederwahl stellt, sagte der "Süddeutschen Zeitung: "Wir machen nichts mit der Linkspartei und nichts mit der AfD. Alles andere ist potenziell koalitionsfähig."

Auch in Bayern wird im Oktober gewählt. Der CSU-Politiker und Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich reagierte mit klarer Ablehnung auf die Aussagen Günthers: "Teile der CDU scheinen völlig die politische Orientierung zu verlieren", twitterte er.