Vater soll getötete Frau und Kinder seit Jahren gepeinigt haben

Haftbefehl wegen vierfachen Mordes nach Familientragödie in Franken

Ansbach (AFP) - Nach dem Mord an einer Mutter und ihren drei Kindern im fränkischen Gunzenhausen hat das Amtsgericht Ansbach einen Haftbefehl gegen den Ehemann und Vater ausgestellt. Dem 31 Jahre alten Mann werde vierfacher Mord aus Heimtücke vorgeworfen, sagte der Ansbacher Oberstaatsanwalt Michael Schrotberger am Mittwoch vor Journalisten. Er habe nach einem vorgefertigten Plan gehandelt und dabei insbesondere die Arg- und Wehrlosigkeit seiner von ihm mit einem Fleischermesser erstochenen Opfer ausgenutzt.

Tatort in Gunzenhausen © AFP

Der Vater hatte sich nach der Tat am Dienstag aus dem dritten Stock vom Balkon gestürzt. Er sei wegen seiner schweren Verletzungen von Becken und Lunge in ein künstliches Koma versetzt worden, teilten die Ermittler mit.

Der leitende Ermittler, Hermann Lennert, schilderte eine dramatische Eskalation der seit Jahren angespannten Familiensituation in den vergangenen Tagen. Gewalttätige Übergriffe des Vaters seien in der aus Kasachstan übergesiedelten Familie "seit Jahren" üblich gewesen. Bereits im Jahr 2013 sei ein Strafbefehl wegen Mordandrohung gegen seine zwei älteren Kinder gegen den Mann verhängt worden.

Am vergangenen Donnerstag habe die Mutter in einer Handygruppe der Familie Fotos der durch Ohrfeigen geröteten Gesichter ihrer neun und sieben Jahre alten Söhne veröffentlicht. Die in München lebende Schwester der Frau habe daraufhin die örtliche Polizei verständigt. Gegenüber den alarmierten Ermittlern habe die Ehefrau umfänglich die Gewalttaten geschildert und auch ihre Trennungsabsicht geäußert. Die Polizei habe daraufhin ein Kontakt- und Näherungsverbot gegen den Ehemann erlassen, das dieser auch unterschrieben habe.

In den folgenden Tagen kam es zu Gesprächen mit Polizei und Jugendamt. Noch am Montag sei dem Ehemann bei einer Gefährderansprache angedroht worden, ihn in Gewahrsam zu nehmen, falls er das Kontaktverbot breche. Dennoch habe er noch am selben Tag Kontakt zur Frau und deren Bruder aufgenommen, was diese aber nicht weiter gemeldet hätten. Der Ehemann habe die Herausgabe von Arbeitskleidung gefordert, die er dringend benötige.

Den Ermittlern zufolge nutzte er diese Übergabe, um seinen Mordplan umzusetzen. Er habe sich mit dem zum Schutz seiner Schwester in die Wohnung gezogenen Bruder der Ehefrau für sechs Uhr morgens vor dem Haus zur Übergabe der Kleidung verabredet und dies auch kurz davor telefonisch bestätigt. Tatsächlich aber habe er sich schon vorher Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft und im Treppenhaus auf den Moment gewartet, in dem sein Schwager das Haus zur Übergabe der Kleidung verlässt.

Innerhalb weniger Minuten habe er dann die schlafenden Kinder sowie seine 29 Jahre alte Frau mit einem Fleischermesser mit einer 16 Zentimeter langen Klinge getötet. Als sein wegen eines verdächtigen Geräuschs in die Wohnung zurückgerannter Schwager den mit blutigen Armen in der Wohnung stehenden Ehemann entdeckt habe, sei dieser vom Balkon in die Tiefe gesprungen.

Lennert sagte, den Ermittlern habe sich ein "grausames Bild" gezeigt. "In drei verschiedenen Zimmern lagen die Leichen." Der Mann habe bewusst die Arg- und Wehrlosigkeit der schlafenden Familie ausgenutzt, so habe er sich im Treppenhaus die Schuhe ausgezogen, um leise auf Strümpfen in die Wohnung hineingehen zu können.