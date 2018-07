Waffenruhe soll auf Vermittlung Ägyptens zustande gekommen sein

Hamas: Feuerpause im Gazastreifen mit Israel vereinbart

Gaza (AFP) - Nach den schwersten israelischen Angriffen im Gazastreifen seit vier Jahren haben sich die dort herrschende radikalislamische Hamas und Israel offenbar auf eine Feuerpause geeinigt. Die Palästinenserorganisation habe ein entsprechendes Vermittlungsangebot von Ägypten angenommen, erklärte ihr Sprecher Fausi Barhum am Samstagabend. Ein Sprecher der israelischen Armee sagte dazu lediglich, das weitere Vorgehen der Armee hänge von der Lage vor Ort ab.

Zuvor war der Konflikt zwischen Israel und der Hamas nach monatelangen Spannungen eskaliert. Als Reaktion auf Raketen- und Granatenangriffe aus dem Gazastreifen startete die israelische Armee die schwerste Offensive in dem Palästinensergebiet seit dem Gaza-Krieg 2014.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte, Israel werde "die Stärke unserer Angriffe wenn nötig erhöhen". Ein Vertreter der israelischen Luftwaffe sagte, sein Land sei "auf alle Szenarien vorbereitet".

Die israelische Armee warf der Hamas und anderen Gruppen vor, etwa hundert Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgeschossen zu haben. Ein Teil der Geschosse wurde demnach von der israelischen Luftabwehr abgefangen. Im südisraelischen Sderot in der Nähe des Gazastreifens wurden drei Israelis verletzt, als eine Rakete aus dem Gazastreifen in einem Hausdach einschlug.

Hamas-Sprecher Barhum räumte ein, dass seine Organisation für den Beschuss gegen Israel verantwortlich sei, sagte aber, dass es sich dabei um die Antwort auf die israelischen Luftangriffe handele. "Der Schutz und die Verteidigung unseres Volkes ist eine nationale Pflicht und eine strategische Entscheidung", fügte er hinzu.

Barhum erklärte, die Islamisten hätten ein "ägyptisches Angebot" angenommen, "zu einer Feuerpause zurückzukehren, um diese Eskalation zu stoppen".

Die israelische Luftwaffe bombardierte dutzende Ziele, die ihren Angaben zufolge zur Hamas gehörten. Unter den Zielen war auch ein angeblich als Ausbildungszentrum genutztes, mehrgeschossiges Gebäude mit einem darunter befindlichen Tunnel.

Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen gab an, bei den Luftangriffen vom Samstag seien westlich von Gaza zwei palästinensische Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren getötet worden. Zudem seien 25 Menschen verletzt worden. Die israelische Armee erklärte, das Gebäude sei von der Hamas für militärische Zwecke genutzt worden.

Israel gab der Hamas die Schuld für die Eskalation und verwies auf die monatelangen Proteste und Zusammenstöße an der Grenze zum Gazastreifen, welche die Islamisten als Deckmantel für Angriffe nutzen würden. Auf landwirtschaftlichen Betrieben in Israel kam es zuletzt immer wieder zu Feuern durch Ballons und Drachen mit Brandsätzen aus dem Gazastreifen. Am 9. Juli sperrte Israel deshalb den einzigen Warenübergang in den Gazastreifen.

Seit Ende März protestieren immer wieder Palästinenser an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen, in dem die radikalislamische Hamas herrscht und der von Israel seit Jahren abgeriegelt wird. Dabei wurden mindestens 141 Palästinenser getötet und rund 4000 verletzt.

Im Sommer 2014 hatte Israel gegen die Hamas im Gazastreifen Krieg geführt. Bei dem 50-tägigen Armeeeinsatz "Protective Edge" ("Schutzlinie") waren mehr als 2100 Palästinenser getötet worden, ein Großteil davon Zivilisten. Auch 74 Israelis starben, die meisten von ihnen waren Soldaten.