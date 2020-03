Landesvorstand entscheidet sich gegen CDU - Rot-Grün an der Elbe schon seit 2015

Hamburger SPD wird nach Bürgerschaftswahl mit Grünen über Koalition verhandeln

Hamburg (AFP) - Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg werden SPD und Grüne über die erneute Bildung einer rot-grünen Koalition verhandeln. Der SPD-Landesvorstand beschloss am Dienstagabend in der Hansestadt einstimmig, entsprechende Gespräche mit den Grünen aufzunehmen. Vorausgegangen waren auch Sondierungen mit der CDU. SPD und Grünen regieren in Hamburg bereits seit 2015. Die Grünen hatten die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen bereits zuvor gebilligt.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher © AFP

Die SPD setze auf eine Fortsetzung der "vertrauensvollen Zusammenarbeit" mit den Grünen, erklärte die Landeschefin der Sozialdemokraten, Melanie Leonhard. "Auf Basis der konstruktiven Sondierungsgespräche gehen wir sehr zuversichtlich in die Verhandlungen."

Die SPD hatte die Bürgerschaftswahl vom 23. Februar trotz Verlusten im Vergleich zur Wahl von 2015 mit 39,2 Prozent klar gewonnen. Die Grünen verdoppelten ihren Stimmanteil beinahe und wurden mit 24,2 Prozent zweitstärkste Kraft. Die CDU fiel auf ein historisches Tief. Sie wurde mit 11,2 Prozent drittstärkste Partei. In der Bürgerschäfte hätte Rot-Grün eine komfortable Mehrheit, auch für ein rot-schwarzes Bündnis würde es reichen.

Verhandlungen über eine Neuauflage von Rot-Grün galten dabei als wahrscheinlichste Variante. Sowohl SPD als auch Grüne hatten dies vor der Wahl sowie danach als ihre Wunschoption bezeichnet. Sie verwiesen dabei unter anderem auf die hohe Zustimmung unter den Bürgern für dieses Modell. Die SPD lud aber explizit auch die CDU dazu ein, die Chancen auf ein Regierungsbündnisses zu sondieren.

Am Montag traf sich die SPD-Spitze um den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher deshalb sowohl zu Beratungen mit der Spitze der CDU als auch zu einem zweiten Gespräch mit den Grünen um die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Ein Bündnis mit der CDU sei "denkbar", erklärte Tschentscher danach. Eine Koalition mit den Grünen sei allerdings weiterhin die "naheliegende Option".

Bei den Hamburger Grünen ist kein weiterer Beschluss zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mehr notwendig. Bei ihnen hatte ein Landesparteitag die Parteiführung bereits kurz nach der Wahl vor rund zweieinhalb Wochen sowohl zu Sondierungsgesprächen als auch zu formalen Koalitionsverhandlungen mit der SPD autorisiert.