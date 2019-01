Gründe sind demnach Weltwirtschaft und Unsicherheit rund um Brexit

"Handelsblatt": Regierung senkt BIP-Prognose für 2019 auf nur noch 1,0 Prozent

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung korrigiert ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr nach Informationen des "Handelsblatts" deutlich nach unten. Wie die Zeitung am Freitag berichtete, rechnet das Bundeswirtschaftsministerium im neuen Jahreswirtschaftsbericht für 2019 nur noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,0 Prozent. In ihrer Herbstprognose war die Bundesregierung noch von einem Plus von 1,8 Prozent ausgegangen - auch das war bereits eine Herabsenkung.

Kräne auf dem Werksgelände eines Unternehmens © AFP

Als Gründe für die Absenkung der Prognose nennt die Regierung laut "Handelsblatt" unter anderem eine schwächere globale Wirtschaft sowie die Unsicherheit rund um den Brexit. Für 2020 geht die Regierung demnach von einem BIP-Wachstum von 1,6 Prozent aus. Der Jahreswirtschaftsbericht wird am Mittwoch kommender Woche vorgestellt. Die endgültigen Prognosewerte können der Zeitung zufolge dann noch einmal leicht verändert sein.

Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte vor einigen Tagen seine Prognosen für die Weltwirtschaft und das BIP in Deutschland vorgestellt. Demnach geht der Fonds für die Bundesrepublik in diesem Jahr von einem Wachstum von 1,3 Prozent aus - im Oktober hatte er noch mit 1,9 Prozent gerechnet.