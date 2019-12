"Einbau einer technischen Sicherheitseinrichtung reicht"

Handelsverband rechnet mit zwei Millionen Kilometern mehr Länge bei Kassenbons

Berlin (AFP) - Die Kassenbon-Pflicht ab Januar wird dem Handelsverband zufolge zu mehr als zwei Millionen Kilometern zusätzlicher Länge an Bons im Jahr führen. "Die Bon-Pflicht bedeutet für den Einzelhandel einen erheblichen bürokratischen Aufwand und Kosten - und das ohne, dass die Vorschrift einen Beitrag zu mehr Steuerehrlichkeit leistet", sagte der Steuerexperte des Verbandes, Ralph Brügelmann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag. Anzahl und Länge der Bons würden sich ab Januar spürbar erhöhen.

Grüne kritisieren Schadstoffe in Kassenbons © AFP

Händler und Restaurantbesitzer müssen ab dem 1. Januar jedem Kunden einen Kassenzettel aushändigen. Zugleich müssen elektronische Registrierkassen fälschungssicher gemacht werden. Dahinter steht das Bestreben, den Betrug bei der Umsatzsteuer einzudämmen. Das entsprechende Gesetz hatte der Bundestag im Dezember 2016 beschlossen.

Brügelmann vom Handelsverband Deutschland sagte den Zeitungen, schon der im Gesetz vorgeschriebene Einbau einer technischen Sicherheitseinrichtung in den Kassen stelle sicher, dass nicht am Fiskus vorbei verkauft werde. Kritik gibt es an der Bon-Pflicht auch aus Umweltschutzgründen.