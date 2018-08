"Spurwechsel"-Option in Einwanderungsgesetz bleibt in Koalition strittig

Handwerk fordert Migrationsabkommen für Zuwanderung von Arbeitskräften

Berlin (AFP) - Das Handwerk drängt auf den Abschluss von Migrationsabkommen mit Drittstaaten, um die Zuwanderung von Fachkräften zu erleichtern. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Peter Wollseifer, will damit vor allem eine leichtere und unbürokratischere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse erreichen. Unterdessen ging in der Koalition die Debatte über einen möglichen "Spurwechsel" abgelehnter Asylbewerber in die Arbeitsmigration weiter.

Flüchtlinge in einem Ausbildungszentrum © AFP

Wollseifer sagte der "Welt am Sonntag", Migrationsabkommen sollten mit solchen Staaten geschlossen werden, "die ein etwa vergleichbares Ausbildungssystem und -niveau haben" wie Deutschland. Für Jobbewerber aus diesen Ländern solle dann gelten: "Wer einen staatlich anerkannten Berufsabschluss im Heimatland nachweisen kann und mindestens zwei Jahre in dem Beruf gearbeitet hat, ein gewisses Sprachniveau und vor allem einen Arbeitsvertrag vorweisen kann, der darf einreisen." Auf aufwändige Einzelprüfungen der individuellen Abschlüsse könne verzichtet werden.

Hintergrund ist die Debatte über das von der Regierung geplante Einwanderungsgesetz. Dieses Gesetz, zu dem vergangene Woche Eckpunkte des Bundesinnenministeriums bekannt wurden, soll die Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt erleichtern, um den Arbeitskräftemangel in zahlreichen Branchen zu mindern. Auch die Regierungspläne sehen Vereinfachungen bei der Anerkennung von Qualifikationen vor, gehen aber nicht so weit wie der ZDH-Vorschlag. Der Verband hatte erst vor wenigen Tagen die Erwartung geäußert, dass im laufenden Jahr voraussichtlich rund 20.000 Lehrstellen nicht besetzt werden könnten.

Auf die Möglichkeit für gut integrierte Flüchtlinge, die einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz haben, auch bei einer Ablehnung ihres Asylantrages in Deutschland zu bleiben, dringen SPD, Oppositionsparteien und Wirtschaftsvertreter. In den Eckpunkten für das Einwanderungsgesetz ist die Möglichkeit eines solchen "Spurwechsels" bisher nicht enthalten.

"Chefs und Kollegen wollen die oft gerne im Unternehmen behalten. Das sollten wir ermöglichen", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) aber der "Bild am Sonntag". Er nannte es "unverständlich, dass Leute, die gut integriert sind, arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen, abgeschoben werden". Besonders kritisierte er das gezielte Abschieben von Flüchtlingen, die kurz vor dem Abschluss eines Ausbildungsvertrages stehen, in einigen Bundesländern: "Das verstößt gegen unsere Moralvorstellungen."

"Wir sollten nicht die Falschen zurückschicken" sagte auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der Zeitschrift "Super-Illu". Ähnlich argumentierte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD): "Es gibt doch keinen Grund, Menschen abzuschieben, die hier arbeiten, deutsch sprechen und in ihrem Betrieb wirklich gebraucht werden."

Die CDU/CSU sieht eine solche Möglichkeit, das Verfahren zu wechseln, überwiegend skeptisch und verweist auf die Gefahr, damit falsche Anreize zu setzen. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) warnte im SWR-"Interview der Woche", Flüchtlinge könnten "unter dem Vorwand der Asylsuche" kommen, obwohl sie "eine ganz andere Art der Migration nach Deutschland" beabsichtigen.

Allerdings schloss Hans einen "Spurwechsel" vom Asylantrag zur Arbeitsmigration auch nicht aus, wenn es dafür hohe Hürden gebe. Betroffene müssten in diesem Fall "das gleiche Verfahren durchlaufen wie Menschen, die eben nicht in Deutschland sind", sagte der CDU-Politiker. Einen Vorteil gegenüber Bewerbern aus dem Ausland dürfen solche Flüchtlinge nicht haben.