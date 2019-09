49-Jährige will "neue Aufgabe mit Energie" angehen

Hessische SPD-Generalsekretärin Faeser zur neuen Landtagsfraktionschefin gewählt

Wiesbaden (AFP) - Die hessische SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser ist zur neuen Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Wiesbadener Landtag gewählt worden. Die 49-Jährige erhielt am Mittwoch eine Gegenstimme, wie die Fraktion mitteilte. Sie tritt die Nachfolge von Thorsten Schäfer-Gümbel an, der sein Abgeordnetenmandat und den Fraktionsvorsitz am Dienstag niederlegte. Der 49-Jährige zieht sich aus der Politik zurück, um ab Oktober für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Bonn zu arbeiten.

Von 28 anwesenden Abgeordneten erhielt Faeser 27 Stimmen. Ein Mitglied der Fraktion stimmte gegen sie. Sie werde "die neue Aufgabe mit viel Energie und Überzeugung" angehen, erklärte Faeser anschließend. Sie wolle insbesondere das Profil der Fraktion beim Thema Umwelt- und Klimaschutz schärfen. Faeser gilt auch als Favoritin für die Wahl zur hessischen SPD-Vorsitzenden im November. Bis dahin bleibt Schäfer-Gümbel Chef der Sozialdemokraten im Land.