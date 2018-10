Rekordergebnis für die Grünen - AfD jetzt in allen Landtagen

Hochrechnungen: CDU trotz Verlusten stärkste Kraft in Hessen - SPD stürzt ab

Wiesbaden (AFP) - Aus der Landtagswahl in Hessen ist die CDU laut Hochrechnungen trotz herber Verluste erneut als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Christdemokraten von Ministerpräsident Volker Bouffier erzielten den Erhebungen von ARD und ZDF zufolge bei der Wahl am Sonntag 27,4 bis 27,9 Prozent der Stimmen, während die SPD auf nur noch 19,8 bis 19,9 Prozent abstürzte. Die Grünen erzielten ein Rekordergebnis von 19,5 bis 19,7 Prozent, die FDP erreichte 7,2 bis 7,5 Prozent und die Linke 6,6 Prozent, während die AfD mit 12,1 bis 12,8 Prozent in den 16. Landtag einzog.

Volker Bouffier nach der Stimmabgabe in Gießen © AFP

Ob es für die Fortsetzung der bisher regierenden schwarz-grünen Koalition unter Bouffier reichen kann, war den ersten Hochrechnungen zufolge noch offen. Der ARD zufolge käme die CDU auf 33 Sitze, SPD und Grüne auf jeweils 23 Mandate. Die AfD stellt demnach 14 Abgeordnete, die FDP erreicht neun und die Linke acht Mandate.

Schwarz-Grün erreicht demnach möglicherweise nur eine knappe Mehrheit. Rechnerisch sicher möglich wäre aber ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.