Staatliche Prämie bis 6000 Euro

Höhere Förderung für Elektroautos tritt in Kraft

Berlin (AFP) - Wer ein Elektroauto kauft, kann sich ab sofort über eine höhere staatliche Förderung freuen. Die entsprechende Richtlinie tritt am Mittwoch in Kraft, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte. Sie gilt demnach bereits für Autos, die seit dem 3. Juni zugelassen wurden.

E-Auto wird geladen © AFP

Die Spitzen der großen Koalition hatten Anfang Juni verabredet, die staatliche Förderprämie für Elektroautos zu verdoppeln. Die Höhe richtet sich nach dem Preis des Autos - bei teureren Modellen ab 40.000 Euro Nettolistenpreis gibt es weniger Geld vom Staat als bei günstigeren.

Bei reinen Elektroautos liegt die staatliche Förderung bei maximal 6000 Euro, bei Plug-in-Hybriden sind es bis zu 4500 Euro. Hinzu kommt die Förderung durch die Hersteller. Deren Höhe wird nicht verdoppelt und beträgt damit nach Inkrafttreten der neuen Förderrichtlinie die Hälfte des staatlichen Anteils.

Die höhere staatliche Förderung setze "einen deutlichen Anreiz für Verbraucherinnen und Verbraucher für den Kauf eines E-Autos", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Wir wollen so den Umstieg auf E-Autos vorantreiben und der Elektromobilität in Deutschland einen neuen Schub verleihen."

Die höheren Prämien gelten bis zum 31. Dezember 2021. Sie betreffen auch junge Gebrauchtfahrzeuge, bei denen die Erstzulassung nach dem 4. November 2019 und die Zweitzulassung nach dem 3. Juni 2020 erfolgt. Auch Leasingwagen werden gefördert. Zuständig für die Anträge auf Förderung ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa).