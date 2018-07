Macron rät Weltmeistern: "Bleibt wie Ihr seid!"

Hunderttausende feiern französische Nationalelf in Paris

Paris (AFP) - Hunderttausende Franzosen haben ihre Fußball-Weltmeister in Paris mit einer gigantischen Siegesparade gefeiert. Die Helden der Nationalelf fuhren am Montagabend in einem blauen Bus mit offenen Oberdeck durch die jubelnden Massen auf den Champs-Elysées. Auf dem Prachtboulevard waren alles in die Farben Blau-Weiß-Rot getaucht - Flaggen, Hüte, Trikots und die geschminkten Gesichter begeisterter Fans.

Weltmeister lassen sich in Paris feiern © AFP

Bei der Parade trugen die Fußballer noch T-Shirts mit zwei Sternen und der Aufschrift "Weltmeister" - zum Empfang bei Präsident Emmanuel Macron im Elysée-Palast erschienen die Spieler kurz darauf seriös in blauen Anzügen. Macron dankte dem Team für seine Leistung und rief die Spieler auf: "Bleibt wie Ihr seid!" Am Nachmittag war bekannt gegeben worden, dass die Spieler in die französische Ehrenlegion aufgenommen werden sollen.

Fast 3000 Gäste kamen in die Elysée-Gärten, unter ihnen zahlreiche Jugendliche. Der Jugend-Verein, in dem der 19-jährige Stürmer Kylian Mbappé angefangen hatte, feierte gemeinsam mit dem Präsidenten und den Weltmeistern. Kapitän Hugo Lloris ließ die Jugendlichen auch den Pokal anfassen.

Wenige Stunden zuvor waren die Spieler und Trainer Didier Deschamps aus Russland zurückgekehrt und bereits am Pariser Flughafen Roissy von einer jubelnden Menge begrüßt worden.