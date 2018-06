Baskische Ermittler gehen von vermisster deutscher Tramperin aus

Identität der in Spanien gefundenen Frauenleiche noch unklar

Leipzig (AFP) - Rund eine Woche nach dem Verschwinden einer deutschen Tramperin ist in Nordspanien eine Frauenleiche gefunden worden. Angaben der spanischen Polizei, wonach es sich bei der Toten um die vermisste Sophia L. handelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft in Leipzig am Freitag nicht. Die Identifizierung liege in der Hand der dortigen Behörden, hieß es. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Auslieferung eines in Spanien festgenommenen Tatverdächtigen.

Blaulicht der Polizei © AFP

Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll zweifelsfrei Aufschluss über die Identität der Toten bringen. Die spanischen Polizei- und Justizbehörden hätten ein eigenes Verfahren zur Untersuchung des Leichenfunds eröffnet, "zu dem wir nicht befugt sind, Angaben zu machen", teilte die Leipziger Staatsanwaltschaft mit. Alle Ermittlungen erfolgten aber in enger Abstimmung und würden "mit äußerstem Hochdruck" weitergeführt.

Ein Sprecher der spanischen Guardia Civil bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag die Festnahme eines Lastwagenfahrers im Zusammenhang "mit dem Fund des teilweise verbrannten Leichnams einer Frau nahe einer Tankstelle" im Baskenland. Nach Angaben der baskischen Polizei vom Donnerstagabend wurde die Frauenleiche bei einer Tankstelle in Asparrena in der Provinz Alava entdeckt. Die baskischen Ermittler gehen davon aus, dass es sich um die 28-jährige Sophia L. handelt.

Demnach wurde ein 41-jähriger Tatverdächtiger auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Jaén rund 700 Kilometer südlich des Fundorts festgenommen. Nach Angaben der spanischen Zeitung "El Correo" führten Aufnahmen von Überwachungskameras die Ermittler auf die Spur des Festgenommenen. Bereits am Dienstag hatten die Leipziger Ermittler die Festnahme eines dringend tatverdächtigen Manns gemeldet.

Zu dem festgenommenen Verdächtigen wollten die deutschen Ermittler keine näheren Angaben machen. Ob dessen Auslieferung bereits bewilligt wurde, sei auf offiziellem Rechtshilfeweg bisher nicht mitgeteilt worden, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Die 28-jährige Sophia L. hatte am Donnerstag vergangener Woche von Leipzig aus nach Nürnberg trampen wollen, um von dort weiter in ihre Heimatstadt Amberg zu fahren. Zuletzt wurde sie an einer Tankstelle in Schkeuditz gesehen, bevor sie dort in einen Lastwagen stieg. Seitdem gilt die junge Frau als vermisst.