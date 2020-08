Libanesisches Gesundheitsministerium: 25 Tote bisher nicht identifiziert

Immer noch mehr als 60 Vermisste nach Explosionen in Beirut

Beirut (AFP) - Vier Tage nach den verheerenden Explosionen in Beirut werden in der libanesischen Hauptstadt immer noch mehr als 60 Menschen vermisst. Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums sprach am Samstag von 154 Toten und mehr als 60 Vermissten. Rettungskräfte aus dem Libanon, Deutschland, Frankreich, Russland und vielen anderen Ländern suchten in den Trümmern weiter nach Überlebenden.

Rettungskräfte suchen in Trümmern nach Vermissten © AFP

Am Dienstagabend hatten zwei gewaltige Explosionen den Hafen von Beirut erschüttert. Nach bisherigen Angaben der Behörden wurden dabei 154 Menschen getötet und mehr als 5000 verletzt. 25 Tote konnten nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher nicht identifiziert werden.

Von den mehr als 5000 Verletzten schwebten nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Freitag noch mindestens 120 in Lebensgefahr. Rund 300.000 Menschen wurden obdachlos, halb Beirut ist zerstört oder beschädigt.

Viele Libanesen sehen die Katastrophe als Beleg für das Versagen und die Korruption der politischen Führung. Der Libanon steckt schon seit Jahren in einer schweren Wirtschafts- und Währungskrise. Schon seit Monaten gibt es immer wieder Massenproteste gegen die Regierung. Zu einer Großdemonstration an diesem Samstag in Beirut werden mehrere tausend Menschen erwartet.

Nach Regierungsangaben waren am Dienstag 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert, das jahrelang ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen im Hafen gelagert gewesen war. Ammoniumnitrat kann für Düngemittel oder zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden. Die genauen Ursachen der Katastrophe sind noch ungeklärt. 16 Mitarbeiter der Zoll- und Hafenbehörde wurden festgenommen.